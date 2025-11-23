О росте цен на молочные продукты стало известно в Воронежской области

Кроме того, заметно выросло значение ценника детских молочных смесей. Килограммовая упаковка стала стоить больше на 6,53 рубля, достигнув средней отметки в 1208,21 рубля. При этом отметим, что килограмм консервов фруктово-ягодных для детского питания подешевел в среднем на 4,6 рубля. Средняя цена составляет 564,60 рубля.