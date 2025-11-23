Ричмонд
О росте цен на молочные продукты стало известно в Воронежской области

В Воронежской области стало известно о росте цен на молочные продукты. Статистикой делится Воронежстат.

Литр цельного пастеризованного молока стал стоить дороже на 3,97 рубля. Сейчас цена составляет 98,89 рубля. Ультрапастеризованное молоко подорожало на 1,6 рубля и сейчас средняя цена за литр составляет 116,55 рубля.

Кроме того, заметно выросло значение ценника детских молочных смесей. Килограммовая упаковка стала стоить больше на 6,53 рубля, достигнув средней отметки в 1208,21 рубля. При этом отметим, что килограмм консервов фруктово-ягодных для детского питания подешевел в среднем на 4,6 рубля. Средняя цена составляет 564,60 рубля.