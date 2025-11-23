Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские учителя получают в среднем 59 тысяч рублей

С прошлого года уровень зарплаты вырос на 11,3%

Источник: Комсомольская правда

Средняя заработная плата учителей в Нижегородской области по итогам десяти месяцев 2025 года составила 59,2 тысячи рублей. Соответствующую информацию распространило региональное министерство образования и науки в ответ на запрос одной из жительниц в социальных сетях о сроках повышения оплаты труда педагогов.

В ведомстве уточнили, что указанная сумма не включает федеральные выплаты за классное руководство. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата педагогических работников выросла на 11,3%.

Отдельно в министерстве напомнили, что в прошлом году оклады работников государственных образовательных учреждений уже были проиндексированы на 7,2%.

Ранее нижегородские родители пожаловались на необходимость установки приложения MAX. В министерстве образования уточнили, что использование других приложений для коммуникации со школой не рассматривается. Кроме того, мессенджер разработан с учетом требований российского законодательства и потребностей пользователей.