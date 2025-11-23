Нижегородские учителя получают в среднем 59 тысяч рублей

Средняя заработная плата учителей в Нижегородской области по итогам десяти месяцев 2025 года составила 59,2 тысячи рублей. Соответствующую информацию распространило региональное министерство образования и науки в ответ на запрос одной из жительниц в социальных сетях о сроках повышения оплаты труда педагогов.
В ведомстве уточнили, что указанная сумма не включает федеральные выплаты за классное руководство. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата педагогических работников выросла на 11,3%.
Отдельно в министерстве напомнили, что в прошлом году оклады работников государственных образовательных учреждений уже были проиндексированы на 7,2%.
Ранее нижегородские родители пожаловались на необходимость установки приложения MAX. В министерстве образования уточнили, что использование других приложений для коммуникации со школой не рассматривается. Кроме того, мессенджер разработан с учетом требований российского законодательства и потребностей пользователей.