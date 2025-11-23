Под Волгоградом за треть миллиарда построят закрытый тир

Согласно данным сайта госзаказов, начальная стоимость контракта составила 336 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены в областном бюджете.
Помимо одноэтажного здания, где будет располагаться тир, также будут построены котельная, подземный пожарный резервуар, насосная станция пожаротушения и трансформаторная подстанция.
В помещении тира оборудуют три стрелковые галереи, комнаты хранения оружия и боеприпасов, комнату чистки оружия, тренерскую, медкабинет, учебный класс, столовую, помещение для отдыха стрелков, гардеробную, раздевалки с душевой. Помещения также приспособят для доступа маломобильных групп.
Три галереи рассчитаны на 27 мест. Планируемая интенсивность стрельб будет длиться 8 часов в сутки, по 27 человек в час. А максимальная пропускная способность тира составит 108 человек. Стрелять в тире будут из разного боевого оружия — пистолетов, пулеметов, пистолетов-пулеметов, гладкоствольного и нарезного ружья, винтовок и карабинов.
Построить тир должны к концу марта 2027 года.