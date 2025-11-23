Под Волгоградом за треть миллиарда построят закрытый тир

Три галереи рассчитаны на 27 мест. Планируемая интенсивность стрельб будет длиться 8 часов в сутки, по 27 человек в час. А максимальная пропускная способность тира составит 108 человек. Стрелять в тире будут из разного боевого оружия — пистолетов, пулеметов, пистолетов-пулеметов, гладкоствольного и нарезного ружья, винтовок и карабинов.