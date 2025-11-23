Техника, сельское хозяйство, фармацевтика. В каких направлениях Алжир заинтересован сотрудничать с Беларусью

Алжир — крупнейшее государство Африки. Страна, богатая нефтью, газом и другими природными ресурсами, — важный центр международной морской торговли. Для Беларуси это не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы в Африке в целом. Алжир также влиятельный игрок на международной арене, является активным членом Движения неприсоединения, Лиги Арабских государств, Африканского союза.