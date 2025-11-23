Техника, сельское хозяйство, фармацевтика. В каких направлениях Алжир заинтересован сотрудничать с Беларусью

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких направлениях Алжир заинтересован сотрудничать с Беларусью, рассказал в эфире телеканала СТВ Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, Омане, Судане и Алжире Евгений Соболевский, сообщает БЕЛТА.
«Алжир заинтересован в первую очередь в энергонасыщенных моделях белорусских тракторов. Далее, наверное, стоит отметить грузовую пассажирскую технику. Речь идет о локализации производства белорусских грузовиков и автобусов в Алжире. Отдельно я бы еще отметил сельскохозяйственную кооперацию, внедрение белорусских технологий для механизации и точного земледелия», — сказал Евгений Соболевский.
Беларусь готова помочь Алжиру в реализации масштабного проекта по озеленению пустыни, а также по строительству комплексов по сушке и хранению зерна. «Здесь мы готовы стать надежным партнером для развития продовольственной безопасности Алжира», — добавил посол.
Также он выдел пищевую промышленность. Речь идет не только о наращивании поставок сухого молока и мяса, но также о получении разрешений на поставки белорусского детского питания в Алжир.
Отдельное направление — фармацевтика. Рассматривается возможность локализации производства белорусских фармпрепаратов в Алжире, в том числе противоопухолевых.
Как отметил посол, эти вопросы сейчас активно обсуждаются. Многие из них обретут свои реальные черты уже в ходе предстоящего визита главы государства.
Алжир — крупнейшее государство Африки. Страна, богатая нефтью, газом и другими природными ресурсами, — важный центр международной морской торговли. Для Беларуси это не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы в Африке в целом. Алжир также влиятельный игрок на международной арене, является активным членом Движения неприсоединения, Лиги Арабских государств, Африканского союза.
Во время недавних переговоров на уровне глав МИД стороны подтвердили общность взглядов на основные вопросы мировой повестки и выразили приверженность к взаимной поддержке в международных организациях. -0-