Орешкин рассказал о неожиданных предложениях недружественных стран на саммите G20

Орешкин не стал раскрывать страны, которые попросили о сотрудничестве с РФ.
Представители ряда стран, которые ведут антироссийскую политику, выдвинули инициативы по развитию экономического сотрудничества с Москвой на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
«Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты», — сказал Максим Орешкин. Его слова передает РИА Новости.
При этом Орешкин не стал называть страны, чтобы избежать возможных негативных реакций со стороны их партнеров. Он также подчеркнул, что с несколькими из этих государств удалось провести конструктивный диалог по вопросам совместной повестки.
Саммите «Большой двадцатки» прошел в Йоханнесбурге 22−23 ноября. Орешкин руководил российской делегацией. Все заседания и двусторонние переговоры проводились в закрытом режиме, без присутствия представителей СМИ. В G20 входят два региональных объединения: Европейский и Африканский союзы, а также 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония.