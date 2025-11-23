Белорусские электрокары проходят технические испытания и коммерческую оценку

Ученые уже работают над очередной импортозамещающей новинкой, чтобы перейти на свой преобразователь, а не на покупной. «Белорусский электрокар в этой версии — это аккумулирование всего того опыта, который имели до сих пор. И здесь самый современный инвертор, двигатель и наши наработки в области батареи, систем управления. Это на данный момент самое современное, что мы могли бы предложить в этой части», — сказал Андрей Михайлов.