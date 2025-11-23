23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские электрокары проходят технические испытания и коммерческую оценку. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
В Институте объединенного машиностроения НАН за дело взялись практически сразу: искали технологии, развивали компетенции. Через несколько лет получен первый образец. Машина белорусская не вся. Стекла и ряд приборов закупили в России и Китае. Но 70% комплектующих — отечественные. Речь шла о ключевых узлах: электродвигатели, электроника, программы управления.
«Мы это называем сборные механизмы из инвертора управления, тягового электропривода, тяговой аккумуляторной батареи, и к этому всему идет система управления. То есть это условно называется “мозги машины”. Так как мы являемся разработчиками этой системы, мы можем полностью изменять ее под нужды заказчика, под нужды производства», — рассказал заведующий отраслевой лабораторией Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Андрей Михайлов.
Ученые заверяют: электричка ничем не уступает бензиновой версии — на полном заряде может выдержать до 400 км. А еще отечественная новинка бесшумна.
Ученые уже работают над очередной импортозамещающей новинкой, чтобы перейти на свой преобразователь, а не на покупной. «Белорусский электрокар в этой версии — это аккумулирование всего того опыта, который имели до сих пор. И здесь самый современный инвертор, двигатель и наши наработки в области батареи, систем управления. Это на данный момент самое современное, что мы могли бы предложить в этой части», — сказал Андрей Михайлов.
К производству запчастей и комплектующих подключились многие белорусские предприятия. Например, тяговые электродвигатели изготовили на «Могилевлифтмаше». Для завода такой кейс не в новинку. Здесь уже производили подобные устройства, правда, для габаритного электротранспорта — троллейбусов, электробусов и трамваев. «С первого раза, по большому счету, пять образцов получились и отъездили свои характеристики, — рассказал главный конструктор по электродвигателям предприятия Алексей Чайко. — Мощность двигателя на уровне современных европейских аналогов».
Сейчас белорусские электрокары проходят технические испытания и коммерческие оценки. Ключевой вопрос — цена. Идет плотная работа с заводами, чтобы электромобиль стал конкурентоспособным в первую очередь по стоимости.
Ученые продолжают разрабатывать аккумуляторы. На данном этапе собираются такие устройства из китайских комплектующих. Ученые утверждают, что результаты уже есть. Вместо привычных литийионных ячеек, которые активно используются в производстве, ставку сделали на натрий. Для этого в НПЦ по материаловедению закупили специальное оборудование. Ученые создали 100 таких экземпляров. Стоит вопрос о масштабировании производства. -0-