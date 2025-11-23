Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый гендиректор раскрыл, что изменится на МТЗ с его приходом

Тарас Мурог сказал, что изменится на МТЗ с его приходом на пост генерального директора.

Источник: Комсомольская правда

Новый генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Тарас Мурог сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что изменится на МТЗ с его приходом.

Напомним, 20 ноября 2025-го президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового гендиректора на Минском трактором заводе. Тогда же глава республики потребовал произвести лучший в мире супертрактор.

«В первую очередь надо мобилизировать те ресурсы, которые существуют, провести определенную реструктуризацию. И, естественно, продавать, продавать, продавать», — сказал Мурог после назначения.

Также новый гендиректор заметил:

«Производить мы умеем, производить умеем хорошо, много. Раскрутить именно рынки продаж, открыть новые рынки».

Тем временем Госовенпром ответил, сможет ли Беларусь создать свой «Орешник».

А глава МИД Максим Рыженков раскрыл главную идею Польши в конфронтации с Беларусью, заметив, что «в Польше лучше считают деньги». Также премьер Беларуси Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше