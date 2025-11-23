Новый гендиректор раскрыл, что изменится на МТЗ с его приходом

Новый генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Тарас Мурог сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что изменится на МТЗ с его приходом.
Напомним, 20 ноября 2025-го президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового гендиректора на Минском трактором заводе. Тогда же глава республики потребовал произвести лучший в мире супертрактор.
«В первую очередь надо мобилизировать те ресурсы, которые существуют, провести определенную реструктуризацию. И, естественно, продавать, продавать, продавать», — сказал Мурог после назначения.
Также новый гендиректор заметил:
«Производить мы умеем, производить умеем хорошо, много. Раскрутить именно рынки продаж, открыть новые рынки».
Тем временем Госовенпром ответил, сможет ли Беларусь создать свой «Орешник».
А глава МИД Максим Рыженков раскрыл главную идею Польши в конфронтации с Беларусью, заметив, что «в Польше лучше считают деньги». Также премьер Беларуси Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.