Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 24 ноября после выходных

В соотношении с валютными курсами валют, установленными на пятницу, 21 ноября, субботу, 22 ноября, и воскресенье, 23 ноября, курс доллара и курс евро были понижены, а курс российского рубля, наоборот, вырос после выходных в понедельник, 24 ноября. Ощутимее при этом изменен был в сторону понижения курс европейской валюты.