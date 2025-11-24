Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 24 ноября после выходных

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 24 ноября, понедельник. В частности, после выходных заметно понижены курс евро и курс доллара, а вот курс российского рубля ощутимо потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 24 ноября, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9214 белорусского рубля, 1 евро — 3,3686 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6949 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами валют, установленными на пятницу, 21 ноября, субботу, 22 ноября, и воскресенье, 23 ноября, курс доллара и курс евро были понижены, а курс российского рубля, наоборот, вырос после выходных в понедельник, 24 ноября. Ощутимее при этом изменен был в сторону понижения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара упал на 0,0377 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0423 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0197 белрубля.
А еще легендарный «кукурузник» Ан-2 продается в Беларуси за $20 000.