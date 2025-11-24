Закольцевать спрос

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева полагает, что в последние годы спрос и предложение на рынке первичного жилья за пределами КАД изменились. «По данным аналитиков “Петербургской недвижимости”, если еще пять лет назад только трое из десяти покупателей предпочитали жилье за КАД, то теперь — 47%, то есть около половины. Под спрос деформировалось и предложение: если еще в 2020 году только каждая четвертая квартира продавалась за пределами КАД, то сейчас объем ввода сместился в эту сторону: более половины предложения (54%) сосредоточено за КАД», — говорит эксперт.