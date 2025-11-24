Назван регион-лидер по вовлеченности в малый бизнес

Степень развития малого и среднего бизнеса и уровень вовлеченности занятых в этой сфере в разных субъектах РФ зависит от целого ряда факторов, в числе которых социально-экономическая ситуация в регионе, развитие инфраструктуры, состояние рынка труда, доступность заемных средств, платежеспособный спрос на товары и услуги, тарифы на энергоресурсы, особенности административного и правового регулирования в сфере малого бизнеса и другие. Разброс доли малого и среднего бизнеса в ВРП регионов, по последним доступным данным Росстата, довольно значителен и составляет от 2,3% в Ненецком автономном округе до 43,6% в Республике Калмыкия при среднем значении по регионам в 24,9%.