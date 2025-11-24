Россиянам напомнили о сроках уплаты имущественного налога

На уплату имущественных налогов за 2024 год у россиян осталась неделя. Заплатить до 1 декабря их должны граждане, у которых есть имущество — квартиры, дома, земля или машины.
Напомним, что уведомления рассылаются Федеральной налоговой службой. Получить их можно традиционным способом — бумажным письмом, или цифровым — в личном кабинете на сайте ФНС или на портале «Госуслуги».
При этом Оксана Мучараева, налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, в беседе с РИА Новости предупредила о начислении пеней за просрочку налоговых платежей.
Накануне юрист Мария Фуфарева пояснила, что для безопасной покупки квартиры у пенсионеров необходимо использовать страхование. Этот механизм защищает покупателя от возможного мошенничества со стороны пожилых продавцов.