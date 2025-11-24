Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о сроках уплаты имущественного налога

Россиянам надо уплатить имущественные налоги до 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

На уплату имущественных налогов за 2024 год у россиян осталась неделя. Заплатить до 1 декабря их должны граждане, у которых есть имущество — квартиры, дома, земля или машины.

Напомним, что уведомления рассылаются Федеральной налоговой службой. Получить их можно традиционным способом — бумажным письмом, или цифровым — в личном кабинете на сайте ФНС или на портале «Госуслуги».

При этом Оксана Мучараева, налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, в беседе с РИА Новости предупредила о начислении пеней за просрочку налоговых платежей.

Накануне юрист Мария Фуфарева пояснила, что для безопасной покупки квартиры у пенсионеров необходимо использовать страхование. Этот механизм защищает покупателя от возможного мошенничества со стороны пожилых продавцов.