Россияне обналичили рекордное количество денег за последние месяцы

«За июль — сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда показатель поднялся лишь на 137 млрд. Более значительный рост за те же месяцы был только в 2022 году — тогда россияне стремились “запастись” наличными из-за экономической нестабильности», — сообщают «Известия».