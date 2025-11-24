Ричмонд
В Госдуме обратили внимание на проблему с отменой скидок на маркетплейсах

Проблема отмены скидок на маркетплейсах заинтересовала депутатов Госдумы. Они обратились к правительству с просьбой оценить риски роста цен на товары в случае отмены скидок, что может сделать покупки недоступными для миллионов россиян. Соответствующие запросы в Минпромторг и Минэкономразвития подготовил глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

Депутаты просят оценить последствия отмены акций на маркетплейсах.

Проблема отмены скидок на маркетплейсах заинтересовала депутатов Госдумы. Они обратились к правительству с просьбой оценить риски роста цен на товары в случае отмены скидок, что может сделать покупки недоступными для миллионов россиян. Соответствующие запросы в Минпромторг и Минэкономразвития подготовил глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

«Мы видим, что все большее количество граждан покупают сегодня товары именно на маркетплейсах. Причины этого — удобство доставки, а главное — цена и наглядные скидки, которых нет в офлайн-магазинах. Поэтому подготовлены запросы в министерства, чтобы они, во-первых, высказали свою позицию, а во-вторых, дали оценку возможному росту цен, который может произойти после отмены скидок», — заявил Нилов «Известиям».

Инициатива банков (Сбер, ВТБ и другие) запретить скидки при оплате картами аффилированных с маркетплейсами банков вызвала конфликт. Руководство кредитных организаций обвинило платформы в недобросовестной конкуренции и недоплате налогов. Маркетплейсы, в свою очередь, защищают практику, указывая на экономию для семей до 55 тысяч рублей в год и прогнозируя рост цен на 15−20%.

Конфликт вокруг скидок на маркетплейсах обострился после того, как крупные банки предложили запретить прямые скидки и бонусные программы. Ранее первый заместитель председателя Экономического совета ЛДПР Станислав Наумов высказывал мнение, что скидки на маркетплейсах мешают развитию национальных брендов и фактически представляют собой параллельную денежную эмиссию.

