В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы предложили ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Среди ключевых инициатив — обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным. Информация об этом содержится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.