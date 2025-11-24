Ни один горнолыжный комплекс Новосибирска не получил разрешений

С сентября 2025 года для работы требуется включение в единый реестр Росаккредитации, однако ни один из региональных курортов пока не прошел процедуру. Об этом сообщает Infopro54.
Эксперт по классификации Ольга Стусь уточнила, что консультации по оформлению документов велись только с одним комплексом. По ее словам, организация получила полный пакет рекомендаций, но на этапе подачи документов процесс так и не сдвинулся.
Чтобы легально принять посетителей, горнолыжным курортам необходимо предоставить подробные данные о трассах, подтвердить квалификацию инструкторов, обеспечить наличие медпункта и исправного инвентаря для проката. Рассмотрение документов занимает от трёх до восьми недель.
За работу без аккредитации предусмотрены крупные штрафы до 70 тысяч рублей для должностных лиц и до 450 тысяч для организаций. При повторных нарушениях суммы возрастают до 100 и 500 тысяч рублей соответственно.
Несмотря на отсутствие разрешительных документов, некоторые комплексы готовятся к старту сезона. «Горский» планирует начать занятия 30 ноября, «Юрманка» объявила о техническом открытии 22 ноября. В «Альбатросе» и «Кольцово» даты запуска пока не определены.
Сейчас в реестре Росаккредитации по Новосибирской области числятся только пять трасс компании «АМИ», расположенные в Шерегеше.