Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ни один горнолыжный комплекс Новосибирска не получил разрешений

Все семь горнолыжных комплексов Новосибирской области рискуют сорвать предстоящий зимний сезон из-за отсутствия обязательных разрешений.

Источник: Freepik

С сентября 2025 года для работы требуется включение в единый реестр Росаккредитации, однако ни один из региональных курортов пока не прошел процедуру. Об этом сообщает Infopro54.

Эксперт по классификации Ольга Стусь уточнила, что консультации по оформлению документов велись только с одним комплексом. По ее словам, организация получила полный пакет рекомендаций, но на этапе подачи документов процесс так и не сдвинулся.

Чтобы легально принять посетителей, горнолыжным курортам необходимо предоставить подробные данные о трассах, подтвердить квалификацию инструкторов, обеспечить наличие медпункта и исправного инвентаря для проката. Рассмотрение документов занимает от трёх до восьми недель.

За работу без аккредитации предусмотрены крупные штрафы до 70 тысяч рублей для должностных лиц и до 450 тысяч для организаций. При повторных нарушениях суммы возрастают до 100 и 500 тысяч рублей соответственно.

Несмотря на отсутствие разрешительных документов, некоторые комплексы готовятся к старту сезона. «Горский» планирует начать занятия 30 ноября, «Юрманка» объявила о техническом открытии 22 ноября. В «Альбатросе» и «Кольцово» даты запуска пока не определены.

Сейчас в реестре Росаккредитации по Новосибирской области числятся только пять трасс компании «АМИ», расположенные в Шерегеше.