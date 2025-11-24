Строители «сиротских» домов во Владивостоке загадили лес бетоном и мусором

Сроки завершения строительных работ пока тоже туманны. Дома, предназначающиеся для детей-сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья, обещают сдать в эксплуатацию до конца года, но до него осталось менее полутора месяцев. В ответ на запросы будущих новосёлов, которые уже прошли жеребьёвку (распределение квартир между гражданами, которые имеют право на их получение) поступает неизменный ответ, что до 2025 года всё сдадут, после завершения работ жильцов пригласят на заключение договоров и выдачу ключей.