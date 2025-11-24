Строители «сиротских» домов во Владивостоке загадили лес бетоном и мусором

О проблеме горожане пишут в telegram-чате главы администрации Владивостока. Заявитель указывает, что в районе корпуса 1 дома № 57ш по улице Русской строительный мусор, который рабочие никуда не вывозят и даже не упаковывают, разлетается по прилегающему к стройплощадке участку леса. Часть мусора строители целенаправленно скидывают в овраг, а остатки бетона сливают на грунтовую дорогу в паре десятков метров от жилых домов. Возле стройплощадки есть несколько открытых канализационных люков, куда тоже сбрасывают строительные отходы. Также рабочие используют прилегающий лес, чтобы справлять там естественные надобности.
Заявитель пишет, что с просьбой организовать уборку территории вокруг стройплощадки он обращался в этот чат неоднократно с начала 2025 года, но сроки проведения уборки постоянно переносят, а лес становится всё грязнее и грязнее.
Сроки завершения строительных работ пока тоже туманны. Дома, предназначающиеся для детей-сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья, обещают сдать в эксплуатацию до конца года, но до него осталось менее полутора месяцев. В ответ на запросы будущих новосёлов, которые уже прошли жеребьёвку (распределение квартир между гражданами, которые имеют право на их получение) поступает неизменный ответ, что до 2025 года всё сдадут, после завершения работ жильцов пригласят на заключение договоров и выдачу ключей.
Напоминаем, по факту затянувшегося строительства «социальных» домов на Русской, 57ш уже расследуются уголовные дела. Изначально с подрядчика ООО ГК «Альянс» прокуратура попыталась стрясти 127 млн рублей пени за нарушение условий муниципального контракта на строительство. Подрядчик должен был возвести четыре жилых дома к 1 октября 2023 года. Когда этот срок прошёл, подрядчика оштрафовали на 1,4 миллиарда, а в июле 2024 года стороны заключили новое соглашение с новым сроком выполнения строительно-монтажных работ, ввести дома в эксплуатацию надлежало к 15 декабря 2024 года.
Уголовное преследование было начато только в отношении главы Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, который подписал фиктивные документы в процессе строительства, из-за чего необходимые железобетонные изделия не были поставлены вовремя, и дома не удалось достроить в срок.
В январе 2025 года по факту неисполнения в срок обязательств по контракту возбуждено ещё одно уголовное дело. Расследование взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин после обращения несостоявшихся новосёлов о том, что расследование затягивается, а сироты, ожидающие положенного им по закону жилья, вынуждены арендовать квартиры за своё счёт.