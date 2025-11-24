Россиянам напомнили об изменениях правил выплаты премий и 13-х зарплат: что важно знать

Хаминский пояснил, что работодатели обычно выплачивают 13-ю зарплату в период с декабря по январь. Эта выплата, как обратил внимание юрист, подлежит налогообложению и страховым взносам аналогично обычной зарплате. Кроме того, эксперт раскрыл особенности предоставления подобной премии уволившимся сотрудникам.