Россиянам напомнили об изменениях правил выплаты премий и 13-х зарплат: что важно знать

В России изменили правила выплаты премий и 13-х зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Оформляя сотрудникам 13-ю зарплату, работодатели должны четко прописывать в документах вид, размер, условия и сроки выплаты премии. Об этом проинформировал юрист Александр Хаминский РИА Новости.

Как отметил юрист, 13-я зарплата — это необязательная премия, которая остается на усмотрение работодателя. Несмотря на незакрепленность в законе, она является эффективным инструментом мотивации персонала и сплочения коллектива.

Хаминский пояснил, что работодатели обычно выплачивают 13-ю зарплату в период с декабря по январь. Эта выплата, как обратил внимание юрист, подлежит налогообложению и страховым взносам аналогично обычной зарплате. Кроме того, эксперт раскрыл особенности предоставления подобной премии уволившимся сотрудникам.

Ранее юрист Наталья Перова рассказала, кому могут отказать в 13-й зарплате.