Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долг экс-главы стройкомпании Карманова в 51 млн продадут на аукционе в Новосибирске

Арбитражный управляющий в рамках банкротства ЗАО «СКИМС» выставил на продажу право требования долга с её бывшего руководителя Сергея Карманова.

Источник: Сиб.фм

Размер долга — 51,6 млн рублей, стартовая цена лота — 46,4 млн, сообщает «Прецендент». Ранее бизнесмен был привлечен к субсидиарной ответственности.

Карманова дважды судили за мошенничество, связанное с обманом дольщиков. В первый раз его приговорили к трём годам колонии, и он вышел по УДО, во второй раз получил условный срок. Два многоквартирных дома так и не были достроены, а ущерб от его действий оценивается более чем в 200 млн рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирского застройщика Джулая начали судить по делу о миллиарде дольщиков.