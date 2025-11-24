Долг экс-главы стройкомпании Карманова в 51 млн продадут на аукционе в Новосибирске

Карманова дважды судили за мошенничество, связанное с обманом дольщиков. В первый раз его приговорили к трём годам колонии, и он вышел по УДО, во второй раз получил условный срок. Два многоквартирных дома так и не были достроены, а ущерб от его действий оценивается более чем в 200 млн рублей.