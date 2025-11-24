Стало известно, когда озвучат условия новой дальневосточной ипотеки

Как сообщает «Российская газета», министр Чекунков согласился с тем, что там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. Поэтому правки будут внесены через уже работающий механизм льготной ипотеки.