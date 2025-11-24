Стало известно, когда озвучат условия новой дальневосточной ипотеки

В России планируют расширять дальневосточную и арктическую ипотеку. Работа ведется по поручению президента Путина. Глава профильного министерства Алексей Чекунков рассказал, когда обновленные программы будут представлены.
Обе ипотеки, а также ипотека на вторичное жилье в населенных пунктах, где не вводятся новостройки, будут представлены в первом квартале 2026 года. Возможность брать жилье по ипотеке в вторичке ранее рже поручил рассмотреть глава государства.
Как сообщает «Российская газета», министр Чекунков согласился с тем, что там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. Поэтому правки будут внесены через уже работающий механизм льготной ипотеки.
Ранее сообщалось, что в льготные категории могут войти семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, а также все работники государственных или муниципальных образовательных организаций.
Предварительная договоренность об этом была достигнута на ВЭФ-2025 во Владивостоке. Напомним, что с 2018 года объем ввода жилья в макрорегионе увеличился троекратно до 7,5 миллиона квадратных метров в год.