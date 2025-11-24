Ричмонд
Под Омском выставили на продажу базу отдыха с колбасным цехом

В Омской области в продаже появилась база отдыха с необычным «наполнением».

На одном из интернет-ресурсов с объявлениями о продаже недвижимости появилось предложение из Любинского района: в деревне Квасовка реализуют базу отдыха, расположенную на улице Новой.

Обозначено, что совокупная площадь построек на участке площадью около 50 соток достигает 1300 метров. Судя по всему, основные площади приходятся на организованную здесь гостиницу, однако в объявлении перечислены в том числе такие нестандартные объекты как колбасный цех, а также помещения под кроличью ферму и круглогодичная теплица. Владелец уточняет, что на территории также созданы условия для выращивания домашней птицы.

Досуговый потенциал на базе отдыха обеспечивается, судя по объявлению, организованной мангальной зоной со столом на 20 человек, а также бильярдной и помещением для игры в теннис внутри.

Объект выставлен на продажу за 11 миллионов рублей. Причина, побудившая владельца к такому решению, не обнародуется.