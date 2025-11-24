Под Омском выставили на продажу базу отдыха с колбасным цехом

Обозначено, что совокупная площадь построек на участке площадью около 50 соток достигает 1300 метров. Судя по всему, основные площади приходятся на организованную здесь гостиницу, однако в объявлении перечислены в том числе такие нестандартные объекты как колбасный цех, а также помещения под кроличью ферму и круглогодичная теплица. Владелец уточняет, что на территории также созданы условия для выращивания домашней птицы.