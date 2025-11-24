ЯНАО оказался в аутсайдерах по числу занятых в малом и среднем бизнесе

Развитие малого и среднего бизнеса в регионах России зависит от многих условий: экономики, инфраструктуры, рынка труда, доступности кредитов, спроса на товары и услуги, цен на энергию и правил ведения бизнеса. От сочетания этих факторов и определяется, насколько активно в регионе развивается малый и средний бизнес и сколько людей в нем занято.