Энергетики считают, что без ТЭЦ-6 у Омска нет будущего

Лебедев назвал существующую ТЭЦ-4 «ущербной для энергосистемы» и вновь, как и много лет назад, поднял вопрос о необходимости строительства ТЭЦ-6. Эксперт заявил, что по прошествии десятков лет можно утверждать, что без этого строительства, в случае развития промышленного производства, у Омска будущего нет.