Энергетики считают, что без ТЭЦ-6 у Омска нет будущего

В Омске снова заговорили о старой, но нерешённой проблеме — строительстве ТЭЦ-6. На круглом столе в Омском научном центре СО РАН ведущие энергетики региона заявили, что город подошёл к опасной черте: изношенная энергосистема не выдержит роста нагрузок и может привести к серьёзным сбоям.
Доктор технических наук, заслуженный энергетик РФ Виталий Лебедев выступил с резкой критикой текущей ситуации. По его словам, омская энергетика переживает системный кризис: «В Омске 180 котельных, и все они работают на газе. Но газ используется нерационально — мы варварски его сжигаем».
Лебедев назвал существующую ТЭЦ-4 «ущербной для энергосистемы» и вновь, как и много лет назад, поднял вопрос о необходимости строительства ТЭЦ-6. Эксперт заявил, что по прошествии десятков лет можно утверждать, что без этого строительства, в случае развития промышленного производства, у Омска будущего нет.
Новая станция, по мнению специалиста, позволила бы перейти с дорогого газа на уголь Канско-Ачинского бассейна, решить проблему загазованности воздуха и даже использовать золу в строительстве. Однако, как констатировал Лебедев, внимания от властей к этой проблеме нет.
Его коллега, эксперт-энергетик Виктор Мартюшов, поддержал идею и предложил параллельно модернизировать существующие станции.
Напомним, что проект ТЭЦ-6 обсуждается в Омске с конца 1970-х годов, но до сих пор остаётся не реализован.
