Стало известно о расширении дальневосточной ипотеки на вторичное жилье

Программа льготного кредитования на Дальнем Востоке и в Арктике получит новое направление. С начала 2026 года она начнёт действовать и на рынке вторичного жилья.
По данным ведомства, инициативу озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Решение стало ключевым для небольших населённых пунктов, где новое строительство фактически отсутствует, а стоимость квадратных метров давно разошлась с реальным качеством домов. В регионах, куда заводят новые предприятия, спрос растёт быстрее предложения, что подталкивает цены вверх.
Как пояснил глава министерства, власти намерены снизить эту нагрузку с помощью уже действующих ипотечных механизмов. Дальневосточный формат программы был введён в декабре 2019 года, арктический — четырьмя годами позже.
Ранее, в начале ноября, президент поручил кабмину до 1 декабря подготовить поправки, расширяющие действие обеих ипотек. По данным правительства, изменения коснутся семей, где третий или последующий ребёнок появился после 1 января 2024 года, а также сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории ДФО и сухопутной части Арктической зоны.
