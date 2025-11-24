Стало известно о расширении дальневосточной ипотеки на вторичное жилье

Ранее, в начале ноября, президент поручил кабмину до 1 декабря подготовить поправки, расширяющие действие обеих ипотек. По данным правительства, изменения коснутся семей, где третий или последующий ребёнок появился после 1 января 2024 года, а также сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории ДФО и сухопутной части Арктической зоны.