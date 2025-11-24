Стало известно, что РФ и Индия обсуждают взаимное признание платёжных систем

По данным российского внешнеполитического ведомства, тема будет вынесена и на декабрьские контакты на высшем уровне. Отмечается, что решение по взаимному эквайрингу способно облегчить пребывание россиян в Индии, в том числе оплату услуг и перевод средств через распространённые в стране способы — по телефону или QR-коду. Предполагается, что внедрение такого механизма даст дополнительный поток туристов.