Стало известно, что РФ и Индия обсуждают взаимное признание платёжных систем

Президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар затронули на переговорах вопрос о взаимном признании платёжных систем «Мир» и RuPay.

Президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар затронули на переговорах вопрос о взаимном признании платёжных систем «Мир» и RuPay. Об этом сообщили дипломатические источники.

По данным российского внешнеполитического ведомства, тема будет вынесена и на декабрьские контакты на высшем уровне. Отмечается, что решение по взаимному эквайрингу способно облегчить пребывание россиян в Индии, в том числе оплату услуг и перевод средств через распространённые в стране способы — по телефону или QR-коду. Предполагается, что внедрение такого механизма даст дополнительный поток туристов.

Эксперты считают, что техническое совмещение систем возможно в ограниченном объёме уже в ближайшее время. Для этого требуется согласовать инфраструктуру и обеспечить доступ банков обеих стран к операциям по картам партнёра.

Напомним, 18 ноября в Кремле состоялась встреча Путина и Джайшанкара. Стороны обсуждали подготовку декабрьского российско-индийского саммита, а также вопросы сотрудничества на морских направлениях.

