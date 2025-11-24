Аграрии Приморья выполнили план по сое на 100%

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края, всего аграрии убрали 249 тысяч гектаров сои, выполнив план на 100%. Отличились сельхозпроизводители Михайловского, Хорольского и Уссурийского округов.
«Из-за погодных условий в прошлом году был недосев, поэтому в этом году аграрии собрали в два раза больше сои — 425 тысяч тонн», — подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем в крае продолжается уборка кукурузы. На данный момент убрано около 80 тысяч гектаров — 70% от плана.
«Собрано почти 630 тысяч тонн зерна, что больше уровня прошлого года на 455 тысяч. Урожайность составляет 82 центнера с гектара», — отметили специалисты.