Когда у омской Телевизионки появится новая теплотрасса

Согласно документации, работы должны стартовать с наступлением 2026 года, к маю того же года необходимо завершить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, а также кадастровые работы, этап проектирования завершается к 1 июля 2026 года. Непосредственная реконструкция трубопроводов предусмотрена в период с 15 мая по 15 сентября 2026 года, а также в аналогичный период 2027-го с выходом на получение разрешительной документации не позднее середины декабря 2027 года. Заявленный гарантийный срок на проведенные работы должен составить как минимум 5 лет.