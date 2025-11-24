Когда у омской Телевизионки появится новая теплотрасса

По состоянию на понедельник, 24 ноября 2025 года, на портале госзакупок ведутся поиски подрядчика для инженерно-технического проектирования и последующего строительства участка теплотрассы на территории Ленинского административного округа города. Как следует из технического задания, объект «в интересах» совершенствования отопительной системы должны проложить по улице Полторацкого, также реконструировав теплосети на участке между ЦТП-269, 270 и ЦТП-ТПК по улицам Латвийской и 14-й Чередовой.
Ориентировочно протяженность новой теплотрассы (по земле" составит около 2,2 тысячи км, тогда как еще порядка 1,05 км должны быть запроектированы в непроходных каналах трубопровода.
Согласно документации, работы должны стартовать с наступлением 2026 года, к маю того же года необходимо завершить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, а также кадастровые работы, этап проектирования завершается к 1 июля 2026 года. Непосредственная реконструкция трубопроводов предусмотрена в период с 15 мая по 15 сентября 2026 года, а также в аналогичный период 2027-го с выходом на получение разрешительной документации не позднее середины декабря 2027 года. Заявленный гарантийный срок на проведенные работы должен составить как минимум 5 лет.
Максимальный объем финансирования работ составляет порядка 499,747 миллиона рублей.