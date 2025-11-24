Россиянам рассказали о пенсионных льготах многодетным мамам

«Досрочная пенсия многодетным матерям предусмотрена по следующему принципу. При трех детях — выход предполагается в 57 лет, при четырех — в 56 лет, при пяти и более детях — в 50 лет. При этом важным условием является наличие страхового стажа (как правило, минимум 15 лет) и пенсионных баллов (не менее 30) для выхода на досрочную пенсию. Если мама не работала и страховые взносы не отчислялись, то получить страховую пенсию будет сложно. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка, но не более 6 лет суммарно) засчитываются в страховой стаж и помогают заработать пенсионные баллы. За первый год отпуска по уходу за ребенком начисляется 1,8 пенсионных балла, за второй — 3,6, за третий и четвертый — по 5,4. Максимум за четверых детей — 24,3 балла», — объяснил он.