Россиянам рассказали о пенсионных льготах многодетным мамам

Многодетные россиянки имеют право на досрочный выход на пенсию. Как отметил в разговоре с aif.ru сенатор Игорь Мурог, возраст выхода на пенсию зависит от того, сколько детей у женщины.
«Досрочная пенсия многодетным матерям предусмотрена по следующему принципу. При трех детях — выход предполагается в 57 лет, при четырех — в 56 лет, при пяти и более детях — в 50 лет. При этом важным условием является наличие страхового стажа (как правило, минимум 15 лет) и пенсионных баллов (не менее 30) для выхода на досрочную пенсию. Если мама не работала и страховые взносы не отчислялись, то получить страховую пенсию будет сложно. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка, но не более 6 лет суммарно) засчитываются в страховой стаж и помогают заработать пенсионные баллы. За первый год отпуска по уходу за ребенком начисляется 1,8 пенсионных балла, за второй — 3,6, за третий и четвертый — по 5,4. Максимум за четверых детей — 24,3 балла», — объяснил он.
Сенатор отметил, что если многодетная мама не имела официального трудового стажа и занималась только воспитанием детей, она может рассчитывать, прежде всего, на социальную пенсию по старости. Ее размер ежегодно индексируется и зависит от региона проживания. Если сумма получается ниже прожиточного минимума пенсионера, государством устанавливается социальная доплата до этого уровня.
Мурог подчеркнул, что с 2026 года снимается ограничение в количестве детей при включении в страховой стаж периодов ухода с каждым ребенком.
«С 1 января 2026 года в страховой стаж будут включаться периоды ухода за каждым ребенком без ограничений в количестве детей. Это особенно важно для многодетных мам с пятью и более детьми, поскольку это позволит существенно увеличить страховой стаж и, соответственно, размер пенсии в будущем. Кроме того, многодетным мамам доступны специальные меры региональной поддержки, льготы и выплаты, которые ежегодно совершенствуются с учетом демографической политики и поручений Президента РФ», — добавил он.
