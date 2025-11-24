Россиянам объяснили, как работает штраф за выбрасывание лекарств в мусорку

«Для физических лиц прямого запрета на выбрасывание медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет, и административная ответственность за это не предусмотрена. Однако такие действия официально считаются нежелательными: действующие вещества могут сохранять активность, что создаёт экологические и санитарные риски», — объяснил эксперт.