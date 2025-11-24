Россиянам объяснили, как работает штраф за выбрасывание лекарств в мусорку

В России порядок утилизации просроченных лекарственных препаратов регулируется по-разному для граждан и для организаций, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.
«Для физических лиц прямого запрета на выбрасывание медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет, и административная ответственность за это не предусмотрена. Однако такие действия официально считаются нежелательными: действующие вещества могут сохранять активность, что создаёт экологические и санитарные риски», — объяснил эксперт.
Султанов посоветовал обезвреживать лекарства перед утилизацией: измельчать, смешивать с несъедобными отходами и плотно упаковывать. При наличии возможности лучше сдавать их в специализированные пункты приема.
Ранее ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов рассказал, что при несоблюдении некоторых правил россиян могут оштрафовать за новогоднее украшение подъездов многоквартирных домов.