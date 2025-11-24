Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как работает штраф за выбрасывание лекарств в мусорку

Юрист Султанов перечислил правила утилизации просроченных лекарств.

Источник: Комсомольская правда

В России порядок утилизации просроченных лекарственных препаратов регулируется по-разному для граждан и для организаций, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.

«Для физических лиц прямого запрета на выбрасывание медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет, и административная ответственность за это не предусмотрена. Однако такие действия официально считаются нежелательными: действующие вещества могут сохранять активность, что создаёт экологические и санитарные риски», — объяснил эксперт.

Султанов посоветовал обезвреживать лекарства перед утилизацией: измельчать, смешивать с несъедобными отходами и плотно упаковывать. При наличии возможности лучше сдавать их в специализированные пункты приема.

Ранее ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов рассказал, что при несоблюдении некоторых правил россиян могут оштрафовать за новогоднее украшение подъездов многоквартирных домов.