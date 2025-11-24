Казахстанцы не ощущают рост своих зарплат: причины объяснили аналитики

Согласно данным статистики, по итогам третьего квартала средняя номинальная заработная плата в Казахстане достигла 429 368 тенге. Это на 10% больше, чем в том же квартале 2023 года, однако в сравнении со вторым кварталом текущего года отмечается снижение на 4,3%. Как сообщает издание EconomyKZ, официальный годовой прирост может восприниматься как положительные результаты экономики. Однако реальные доходы населения показывают снижение.
Разрыв показателей «Медианная зарплата — 302 584 тенге». Это сумма, которую получает «средний» работник. Разрыв между средней и медианной превышает 126 тыс. тенге. Средняя растет быстрее, чем доходы большинства людей — значит, рывок обеспечивают высокие зарплаты ограниченного числа сотрудников, а не массовое повышение доходов. С 1 января 2025 года минимальная зарплата установлена на уровне 85 000 тенге. Увеличение «минималки» влияет на низкооплачиваемые отрасли, но не меняет общую картину", — отмечается в источнике.
В то же время сообщается, что индекс реальной заработной платы — то есть доход казахстанцев с учетом цен — снизился на 2% за год. То есть номинально зарплата выросла, но инфляция «съела» этот рост и часть доходов населения.
Как отмечают в EconomyKZ, отраслевая динамика оказалась крайне неравномерной. Например, в разрезе сфер деятельности по приросту зарплат лидируют IT (+21,5%), сельское хозяйство (+18,4%), транспорт и логистика (+17,6%). Также неплохие показатели оказались у сфер водоснабжения и отходов (+15,5%), энергоснабжения (+14,5%) и в промышленности (+11%). При этом самые высокие зарплаты имеют работники добывающей промышленности — в 2,1 раза выше среднего.
В свою очередь минимальный рост зарплат отмечен в строительстве (+2,5%), здравоохранении (+5%) и сфере гостеприимства (+6,2%). А в разрезе регионов по приросту зарплат лидируют область Жетісу (+18,1%), Алматы (+15,9%) и Астана (+13%).
«Итог выглядит парадоксально. Казахстан демонстрирует впечатляющий рост номинальных зарплат, но медианная зарплата и динамика реальных доходов показывают, что улучшения ощущает не все население. Две скорости в экономике формируют новые социальные различия: одни отрасли и регионы стремительно богатеют, другие вынуждены довольствоваться прибавкой, едва покрывающей рост цен», — отмечается в источнике.