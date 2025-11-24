Казахстанцы не ощущают рост своих зарплат: причины объяснили аналитики

Согласно данным статистики, по итогам третьего квартала средняя номинальная заработная плата в Казахстане достигла 429 368 тенге. Это на 10% больше, чем в том же квартале 2023 года, однако в сравнении со вторым кварталом текущего года отмечается снижение на 4,3%. Как сообщает издание EconomyKZ, официальный годовой прирост может восприниматься как положительные результаты экономики. Однако реальные доходы населения показывают снижение.