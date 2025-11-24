Россиян предупредили об опасной миграции на рынке вкладов: чем это может обернуться

Постоянная миграция вкладов между банками в поисках повышенных ставок далеко не всегда приносит ожидаемую выгоду. Об этом проинформировала агентство «Прайм» Ольга Горбунова.
«Однако досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов», — предупредила эксперт.
Как показали данные ЦБ, осенний период характеризовался миграцией вкладчиков между крупными банками с целью переразмещения средств.
При этом Горбунова заключила, что при досрочном закрытии банк пересчитывает проценты по минимальной ставке 0,01%, вычитая уже полученный доход. Это приводит к потере части прибыли, и даже переход на вклад с повышенной ставкой не компенсирует общие потери.
