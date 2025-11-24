Свет и тепло в подъездах поставят на счетчик

«Наш законопроект предлагает простое, прозрачное и справедливое решение. Он предусматривает, что при наличии исправного общедомового прибора учета плата за ресурсы на общедомовые нужды будет начисляться ежемесячно строго по его фактическим показаниям. Для собственников это значит, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. Ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года», — пояснил «Парламентской газете» депутат.