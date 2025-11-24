Свет и тепло в подъездах поставят на счетчик

Правила расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг хотят изменить. Соответствующую инициативу поддержали в Правительстве. В документе речь идет об оплате света, воды и других ресурсов, используемых для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Депутаты Госдумы предлагают отказаться от начисления оплаты по нормативам, а рассчитывать ее на основании показаний общедомовых счетчиков. Подробности рассказывает «Парламентская газета» (18+).
Реальные показатели.
Согласно инициативе, в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых для содержания общего имущества, будет определяться только на основании их показаний. Оплата по нормативам станет исключена, даже если общее собрание собственников примет другое решение.
Сейчас большинство жителей ежемесячно оплачивают электроэнергию, воду и другие ресурсы, используемые для содержания общедомового имущества, не исходя из реальных показателей, а по утвержденным нормативам.
В пояснительной записке к проекту указано, что действующая методика расчета неэффективна. Она вынуждает ежегодно пересчитывать платежи по итогам отчетного периода, что создает кассовые разрывы у управляющих компаний. Последние обязаны перечислять деньги ресурсоснабжающим организациям за фактически использованные объемы, но своевременно взыскать задолженность с жильцов не удается. Это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг.
Бережное отношение.
Это позволит обеспечить прозрачность платежей и повысит эффективность содержания общедомового имущества, отметил один из авторов законопроекта, первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
«Наш законопроект предлагает простое, прозрачное и справедливое решение. Он предусматривает, что при наличии исправного общедомового прибора учета плата за ресурсы на общедомовые нужды будет начисляться ежемесячно строго по его фактическим показаниям. Для собственников это значит, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. Ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года», — пояснил «Парламентской газете» депутат.
По мнению Кошелева, появится мотивация к экономии. Видя фактическое потребление, жильцы и управляющая компания получат стимул к более бережному отношению к ресурсам, что снижает общие расходы.
«Управляющие компании смогут оперативно и в полном объеме рассчитываться с поставщиками ресурсов, избегая долгов и кассовых разрывов. Средства, которые собираются на ремонт и содержание дома, будут использоваться по прямому назначению — на улучшение жилья, а не на покрытие коммунальных долгов. Это не просто изменение в законе — это шаг к более ухоженному жилищному фонду, где каждый рубль работает на комфорт жильцов», — подчеркнул парламентарий.