В Кургане повторно перенесут срок окончания строительства элитной гостиницы. Фото, видео

«Сейчас все пять этажей гостиницы фактически достроены, но полностью закончить в этом году строительство не удалось. Предстоит возвести крышу и “эркер” на шестом этаже. Это часть здания с панорамными окнами, которая будет нести несколько функций — украшать саму гостиницу и открывать красивые виды на город для гостей», — рассказал инсайдер.