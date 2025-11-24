В Иркутске проводят замену плит на трамвайных путях и ямочный ремонт дорог

«При замене плит на мостовых сооружениях мы работаем в ночное время, чтобы не затруднять дорожное движение, — пояснил руководитель МУП “Служба эксплуатации мостов” Андрей Пономарев. — Так, на прошлой неделе в ночь на Глазковском мосту заменили восемь бетонных элементов. Параллельно с нами “Иркутскавтодор” проводит замену и на городских магистралях».