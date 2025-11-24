Ричмонд
В Иркутске проводят замену плит на трамвайных путях и ямочный ремонт дорог

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре по поручению мэра Руслана Болотова ведется замена поврежденных железобетонных плит на трамвайных путях.

Источник: НИА Байкал

Работы выполнены на нескольких ключевых участках города: на улице 1-я Советская заменено 12 плит, на перекрестке Софьи Перовской и Партизанской — 48, на улице Декабрьских Событий — 20 средних и 28 больших.

«При замене плит на мостовых сооружениях мы работаем в ночное время, чтобы не затруднять дорожное движение, — пояснил руководитель МУП “Служба эксплуатации мостов” Андрей Пономарев. — Так, на прошлой неделе в ночь на Глазковском мосту заменили восемь бетонных элементов. Параллельно с нами “Иркутскавтодор” проводит замену и на городских магистралях».

Кроме того, сообщает пресс-служба администрации Иркутска, выполнен ямочный ремонт на перекрестках Карла Маркса и Ленина, Советской и Александра Невского, а также на Дальневосточной, Седова, Академическом мосту и Маратовской развязке.