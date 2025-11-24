Титов назвал долю нацвалют в расчётах между Россией и Китаем

Вместе с тем Титов указал на то, что по-прежнему есть проблема скорости и стоимости транзакций для бизнеса. По словам спецпредставителя президента, для её решения начали переходить на альтернативные механизмы, в том числе на расчёты с примением цифровых финансовых активов.