Титов назвал долю нацвалют в расчётах между Россией и Китаем

Доля национальных валют России и Китая в расчётах этих стран достигла 95%, что даёт возможность уменьшить влияние санкций со стороны Запада, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
«Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95 процентов расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах. Это снизило зависимость от доллара и минимизировало риски санкционного давления и валютных колебаний», — сказал он на выступлении VI Российско-Китайском форуме предпринимателей в Сиане.
Вместе с тем Титов указал на то, что по-прежнему есть проблема скорости и стоимости транзакций для бизнеса. По словам спецпредставителя президента, для её решения начали переходить на альтернативные механизмы, в том числе на расчёты с примением цифровых финансовых активов.
Он уточнил, что частные организации пока не могут использовать эту платформу, но существуют аккредитованные компании, предоставляющие соответствующие услуги.
Напомним, ранее декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь не исключил, что ежегодный товарооборот между Россией и Китаем может превысить $300 млрд к 2030 году после усовершенствования платёжной и транспортной инфраструктуры. Он назвал высоким потенциал роста торговли между двумя странами.