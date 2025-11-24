В Национальном комитете заявили, что вынесли «строгое предупреждение» застройщикам

Вроде бы всё логично и по делу. Но вот что вызывает сомнения: все эти меры уже давно прописаны в законах, а результат мы до сих пор видим на улицах Ташкента. Облака пыли, которые месяцами кружат над городом из-за неогороженных строек. Деревья, исчезающие в никуда. Грязные колёса грузовиков, растаскивающие строительную грязь и пыль по всему городу. Неужели теперь что-то изменится только потому, что экологи ещё раз «серьёзно предупредили»?