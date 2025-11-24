В Национальном комитете заявили, что вынесли «строгое предупреждение» застройщикам

В документе отдельно перечислены конкретные обязанности застройщиков: не допускать подъёма в воздух строительной пыли и песка, установить на въездах и выездах с площадки системы распыления и полива, организовать моечные пункты для автотранспорта и обеспечить площадку ограждениями и специальными материалами, препятствующими распространению пыли.
В документе особо подчёркнуто: за нарушение этих требований грозят штрафы и иные административные меры, вплоть до приостановки деятельности на 10 рабочих дней или даже полного прекращения строительства.
Вроде бы всё логично и по делу. Но вот что вызывает сомнения: все эти меры уже давно прописаны в законах, а результат мы до сих пор видим на улицах Ташкента. Облака пыли, которые месяцами кружат над городом из-за неогороженных строек. Деревья, исчезающие в никуда. Грязные колёса грузовиков, растаскивающие строительную грязь и пыль по всему городу. Неужели теперь что-то изменится только потому, что экологи ещё раз «серьёзно предупредили»?
Проблема не в том, что требований мало — проблема в их хроническом невыполнении и практически полном отсутствии неотвратимости наказания для нарушителей. Застройщики, как правило, «плевать хотели» на предписания и продолжают экономить на экологии, пока их не поймают за руку (а ловят, если честно, редко). Не удивимся, если и нынешние предупреждения постигнет та же участь, что и все предыдущие: бумага всё стерпит, а Ташкенту — опять дышать пылью.
Посмотрим, изменится ли что-нибудь на этот раз, или всё останется на уровне красивых пресс-релизов.