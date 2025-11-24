Железнодорожный подъездной путь возвращен в госсобственность в Жетысу

«По результатам проведенного военной прокуратурой Сарыозекского гарнизона анализа установлен факт незаконной передачи части железнодорожного подъездного пути одной из воинских частей в собственность коммерческой структуры по решению земельной комиссии и договору купли-продажи с местным органом земельных отношений», — говорится в сообщении.
По итогам надзорного акта воинская часть подала в специализированный межрайонный административный суд иск с требованием признать спорные решение и договор недействительными.
Суд удовлетворил требования, и подъездной путь стоимостью более Т75 млн был возвращен в ведение оборонного ведомства.