Железнодорожный подъездной путь возвращен в госсобственность в Жетысу

«По результатам проведенного военной прокуратурой Сарыозекского гарнизона анализа установлен факт незаконной передачи части железнодорожного подъездного пути одной из воинских частей в собственность коммерческой структуры по решению земельной комиссии и договору купли-продажи с местным органом земельных отношений», — говорится в сообщении.