Тюменская область обогнала регионы РФ по важному показателю

Отмечается, что в октябре подорожали непродовольственные товары и продукты питания, а услуги подешевели. При этом цены в октябре выросли сильнее, чем в сентябре. Основная причина — рост затрат производителей и ритейлеров, который они переносили в цены. Кроме того, отмечает Центробанк, в октябре были увеличены тарифы на проезд в городских автобусах. Ранее сообщалось, что стоимость проезда вскоре вырастет еще раз.