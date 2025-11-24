Нацкомитет по экологии: к 1 декабря предприятия РУз должны снизить вредные выбросы вдвое

«Национальный комитет по экологии и изменению климата требует от всех предприятий до 1 декабря текущего года сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вдвое. Предприятия, не выполнившие это требование, могут быть временно остановлены сроком не более 10 рабочих дней, или ликвидированы в установленном порядке, на основании статьи 22 Закона Республики Узбекистан “Об экологическом контроле” — по решению Национального комитета по экологии и изменению климата», — говорится в сообщении.