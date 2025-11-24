Нацкомитет по экологии: к 1 декабря предприятия РУз должны снизить вредные выбросы вдвое

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Национальный комитет Узбекистана по экологии потребовал от всех предприятий до 1 декабря 2025 года снизить вредные выбросы вдвое, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно соответствующим указу президента и постановлению Кабмина, хозяйствующие субъекты, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к I категории — до 1 января 2026 года, ко II категории — до 1 июля 2026 года, обязаны:
установить автоматические станции мониторинга, анализирующие вредные выбросы в атмосферу, и интегрировать их с экологическими органами;
установить высокоэффективные пылегазоочистные установки и локальные очистные сооружения, а также модернизировать существующие;
оборудовать санитарно-защитные зоны автоматизированными стационарными постами наблюдения.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством, к тем, кто не выполнил данные обязательства, будут применять компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с пятикратным повышением.
«Национальный комитет по экологии и изменению климата требует от всех предприятий до 1 декабря текущего года сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вдвое. Предприятия, не выполнившие это требование, могут быть временно остановлены сроком не более 10 рабочих дней, или ликвидированы в установленном порядке, на основании статьи 22 Закона Республики Узбекистан “Об экологическом контроле” — по решению Национального комитета по экологии и изменению климата», — говорится в сообщении.
Нарушителей привлекут к ответственности, вплоть до уголовной, предупредили в пресс-службе комитета.
Кроме того, ведомство уведомило все строительные организации о необходимости безусловного соблюдения требований по защите воздуха на стройплощадках.