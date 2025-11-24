В Челябинской области подорожали яйца

В региональном отделении финрегулятора пояснили, что расходы на выращивание овощей в тепличных условиях традиционно выше, чем в открытом грунте. Дополнительное давление на себестоимость продукции оказал рост затрат аграриев на отопление и электроэнергию. При этом цена яиц с начала года снизилась на 14,59%. Это произошло потому, что с января по июль этот продукт дешевел.