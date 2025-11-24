Сотрудница нефтяной компании из ХМАО вымогала 50 млн рублей у директора

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бывший специалист Фонда капитального ремонта Югры оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции. Ему предъявлено несколько эпизодов вымогательства взяток с подрядчиков за покровительство и за ускорение процедуры проведения приемок работ.