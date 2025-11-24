Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудница нефтяной компании из ХМАО вымогала 50 млн рублей у директора

В Югре сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, подозреваемую во вымогательстве 47 млн рублей. Она требовала деньги у руководителя нефтегазовой компании в Нижневартовске (ХМАО), где раньше работала.

Сотрудница нефтяной компании из ХМАО вымогала 50 млн рублей у директора за компромат.

В Югре сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, подозреваемую во вымогательстве 47 млн рублей. Она требовала деньги у руководителя нефтегазовой компании в Нижневартовске (ХМАО), где раньше работала.

«По данным следствия, бывшая сотрудница предприятия требовала от руководителя фирмы 47 миллионов рублей. Подозреваемую в вымогательстве при передаче денежных средств задержали сотрудники отдела № 1 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу», — сообщила полиция на официальном сайте.

Женщина пригрозила передать в полицию компромат на директора, если он не согласится. Руководитель фирмы пожаловался в полицию.

Следователи завели уголовное дело. Подозреваемую арестовали. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по этой статье за вымогательство — до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бывший специалист Фонда капитального ремонта Югры оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции. Ему предъявлено несколько эпизодов вымогательства взяток с подрядчиков за покровительство и за ускорение процедуры проведения приемок работ.