Титов заявил, что РФ и КНР готовят к запуску более 80 совместных проектов

Россия и Китай готовятся запустить свыше 80 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью примерно $200 млрд, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
«Новые возможности для бизнеса расширяются», — сказал он на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей в Сиане.
По словам Титова, правительство РФ вводит налоговые льготы, чтобы стимулировать китайских партнёров переходить от прямых импортных поставок к локализации производства в России. Спецпредставитель президента привёл в пример автопромышленность. Он упомянул такие проекты, как Haval, «Москвич» и планы по автомобилю «Волга».
Титов также проинформировал, что в 2025 году в РФ китайские предприниматели зарегистрировали 13 тыс. компаний. Спецпредставитель президента обратил внимание, что это количество «значительно превышает число западных» организаций, работающих в России.
Напомним, в начале ноября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия и Китай отобрали 15 научных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности обеих стран. Посетив Чжэцзянский университет, он поднял эту тему сотрудничества двух государств в сфере науки и технологий.