Более 1 млн тонн сахара произвели заводы на Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Сезон переработки сахарной свеклы в крае завершается.
«Этот год был непростым для сельского хозяйства региона, засуха сказалась на урожайности. Однако отрасль сохранила устойчивость», — сказал Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что все 14 сахарных заводов Кубани обеспечены сырьем. Переработку сахарной свеклы продолжают на комбинатах в Новокубанском, Тимашевском, Успенском и Усть-Лабинском районах.
«Остальные предприятия уже готовятся к новому производственному циклу», — добавил глава региона.
Губернатор поблагодарил всех, кто трудится в сахарной промышленности Кубани.
