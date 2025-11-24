Шесть долгостроев ввели в эксплуатацию в Красноярске за два года

Первый объект — культурно-развлекательный комплекс по ул. Тотмина, 1 — бывший кинотеатр «Строитель». Его начали возводить в 1970-х годах. Кинотеатр проработал до начала 2000-х, а в 2003-м здание передали в аренду ООО «Фортуна плюс». В августе того же года компания получила разрешение на реконструкцию объекта. Арендатор планировал превратить «Строитель» в культурно-развлекательный центр, но работы не были завершены. В апреле 2021 года представители ООО «Фортуна плюс» обратились в департамент градостроительства с заявлением о внесении изменений в ранее утвержденную проектную документацию. В конечном итоге объект достроили в ноябре 2024 года, в здании открыли торгово-развлекательный комплекс.