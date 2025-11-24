Шесть долгостроев ввели в эксплуатацию в Красноярске за два года

В 2024—2025 годах в Красноярске удалось закончить и ввести в эксплуатацию шесть долгостроев. Об этом рассказали в мэрии.
Первый объект — культурно-развлекательный комплекс по ул. Тотмина, 1 — бывший кинотеатр «Строитель». Его начали возводить в 1970-х годах. Кинотеатр проработал до начала 2000-х, а в 2003-м здание передали в аренду ООО «Фортуна плюс». В августе того же года компания получила разрешение на реконструкцию объекта. Арендатор планировал превратить «Строитель» в культурно-развлекательный центр, но работы не были завершены. В апреле 2021 года представители ООО «Фортуна плюс» обратились в департамент градостроительства с заявлением о внесении изменений в ранее утвержденную проектную документацию. В конечном итоге объект достроили в ноябре 2024 года, в здании открыли торгово-развлекательный комплекс.
Кроме того в 2024-м, в эксплуатацию были введены два объекта спортивного назначения — на ул. Молокова и на ул. Мартынова. Пока они не функционируют, застройщики подыскивают арендаторов. В 2025 году департамент градостроительства ввел в эксплуатацию еще три здания, которые числились «недостроями». Это административный объект по ул. Взлетной в районе автовокзала, он уже функционирует. Офисное здание по ул. Белинского и жилой дом по ул. Грунтовой, 28а.
«Дом на ул. Грунтовой начали возводить в 2007 году, но компания обанкротилась, как и последующая, которая планировала его достроить. В 2020 году федеральный Фонд развития территорий выплатил компенсации дольщикам и получил право распоряжаться недостроенным объектом. Чтобы завершить этот объект, потребовалась большая работа, в том числе нового застройщика, который на этот раз оказался добросовестным. Отмечу, что в данном доме департамент градостроительства закупил 30 квартир для детей сирот и жителей аварийных домов. Скоро начнем передачу жилья», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Сейчас идет масштабная работа с рядом недостроенных объектов, которые находятся на муниципальных земельных участках, предоставленных в аренду для завершения строительства. По истечению срока аренды департамент муниципального имущества и земельных отношений обращается в суд для изъятия «недостроя» у собственника и продажи объекта на публичных торгах. Такая работа была проделана в отношении семи объектов, в том числе зданий на ул. Дубровинского, Перенсона, Свердловской, 6-й Полярной и в Косом переулке.
Также по ряду объектов планируется организация публичных торгов для завершения строительства. Это спортивно-оздоровительная база по ул. Биатлонная, производственная база по ул. 2-я Брянская, автосервис в 6 мкр. жилого района Солнечный, туристический центр по ул. Базайской, 52, индивидуальный жилой дом по ул. Автомобилистов.
«Мы готовимся в следующем году провести публичные торги по продаже долгостроя на ул. Сурикова для завершения его строительства. Здание готово на 83%. У застройщика срок действия аренды на земельный участок закончился, департамент градостроительства отозвал разрешение на строительство, поэтому мы обратились в суд для изъятия объекта и выиграли. В настоящее время ведем работу по снятию ограничений на регистрационные действия с “недостроя”, — поделилась заместитель главы города — руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Евгения Горшкова.
Еще с девятью долгостроями на территории города продолжается работа. Речь идет об объектах по улицам Северо-Енисейской, 1-й Хабаровской, Обороны и других.