ПЦБК запустила пункт приема вторсырья в Екатеринбурге

На предприятии уточнили, что «ЭКОПРИЕМ» принимает вторсырье в любых объемах — от одного килограмма до крупных партий. Расчет с клиентом проводится сразу после взвешивания, а при сдаче свыше 100 килограммов могут организовать вывоз. Узнать об актуальных ценах на различные виды вторсырья и оформить заявку на вывоз можно на сайте «ЭКОПРИЕМ»: www.ekopriem.ru.