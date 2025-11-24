«До 400 километров на полном заряде». Технические испытания белорусских электромобилей начались в Беларуси

Как рассказали в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук первый образец отечественного электрокара не полностью белорусский. На 70% машина состоит из белорусских комплектующих — ключевых узлов, а стекла и ряд приборов были закуплены в России и Китае. Механизмы могут полностью изменяться под нужды заказчика и производства.