«До 400 километров на полном заряде». Технические испытания белорусских электромобилей начались в Беларуси

В Беларуси начались технические испытания белорусских электромобилей, сообщили на СТВ.
Как рассказали в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук первый образец отечественного электрокара не полностью белорусский. На 70% машина состоит из белорусских комплектующих — ключевых узлов, а стекла и ряд приборов были закуплены в России и Китае. Механизмы могут полностью изменяться под нужды заказчика и производства.
При этом отмечается, что белорусский электрокар не уступает бензиновым аналогам — на полном заряде может проехать до 400 километров, но при этом бесшумный.
Сейчас ученые разрабатывают преобразователь, чтобы сделать замену импортному. А в производство запчастей и комплектующих к электрокару вовлечены многие белорусские предприятия. Например, на «Могилевлифтмаше» изготовили тяговые электродвигатели. Пять образцов получились и отъездили свои характеристики.
— Мощность двигателя на уровне современных европейских аналогов, — рассказал главный конструктор по электродвигателям предприятия Алексей Чайко.
На данный момент белорусские электрокары проходят технические испытания и коммерческие оценки. Ключевым вопросом является их цена, которая должна стать конкурентоспособной.
Также ученые продолжают разрабатывать аккумуляторы, делая ставку на натрий вместо привычных литийионных ячеек. На данный момент создано 100 единиц, стоит вопрос масштабирования производства.
