Выяснилась новая подробность спора вокруг финансовых продуктов на маркетплейсах

В отраслевых объединениях считают, что устанавливать особые запреты для интернет-площадок нельзя. Они отмечают, что честная конкуренция предполагает единые правила для всех участников рынка. По мнению независимых специалистов, итоговые меры всё же могут быть приняты, но регулирование не должно превращаться в механизм сохранения привилегий для крупнейших банков.