Выяснилась новая подробность спора вокруг финансовых продуктов на маркетплейсах

Стало известно, что Центробанк предложил ужесточить правила работы крупных интернет-площадок и ограничить продажу их финансовых продуктов. Поводом стало недовольство банковской отрасли системой скидок, которые онлайн-платформы предоставляют покупателям через свои дочерние кредитные организации.
По данным отрасли, письмо с предложениями направлено главе Министерства экономического развития. Регулятор настаивает на запрете разного уровня цен в зависимости от способа оплаты и предлагает подключить к контролю антимонопольную службу. Отдельно рассматривается запрет на продажу продуктов дочерних банков на тех же площадках, что, по мнению Центробанка, создаёт неравные условия для других игроков рынка.
Минэкономразвития заявило, что предложения изучаются. В ведомстве напомнили, что действующие нормы платформенной экономики уже позволяют правительству устанавливать требования к ценообразованию. Решения о возможных ограничениях, по их мнению, должны приниматься с учётом последствий для продавцов, покупателей и всей системы электронной торговли.
Спор обострился после заявлений руководителей крупнейших банков, которые утверждают, что онлайн-площадки недоплачивают налоги из-за механизма скидок, привязанных к картам дочерних кредитных организаций. Банкиры считают, что подобная схема искажает конкуренцию, тогда как маркетплейсы называют претензии необоснованными. Представители отрасли напоминают, что аналогичные программы лояльности действуют в банковской сфере уже много лет.
На фоне дискуссии звучат опасения по поводу роста банковских структур, созданных при крупных платформах. Эксперты отмечают, что быстрый рост таких организаций может нести кредитные риски, влияющие на финансовую стабильность.
В отраслевых объединениях считают, что устанавливать особые запреты для интернет-площадок нельзя. Они отмечают, что честная конкуренция предполагает единые правила для всех участников рынка. По мнению независимых специалистов, итоговые меры всё же могут быть приняты, но регулирование не должно превращаться в механизм сохранения привилегий для крупнейших банков.
