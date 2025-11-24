Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ выбрал сторону в споре банков и маркетплейсов о скидках

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением ограничить деятельность маркетплейсов на финансовом рынке. По ее мнению, необходимо ограничить возможность ретейлерам делать персональные скидки. Об этом сообщают журналисты.

Эльвира Набиуллина предложила ограничить возможность маркетплейсам предоставлять персональные скидки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением ограничить деятельность маркетплейсов на финансовом рынке. По ее мнению, необходимо ограничить возможность ретейлерам делать персональные скидки. Об этом сообщают журналисты.

«Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Она также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка», — следует из письма главы Центробанка, направленного Решетникову. Оно имеется в распоряжении «Коммерсанта».

В свою очередь представители онлайн-площадок считают, что таким образом банки пытаются уничтожить конкуренцию на рынке. В то же время Банк России видит в действиях маркетплейсов угрозу для честной конкуренции и стабильности финансового рынка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина уже высказывала мнение о том, что система скидок на маркетплейсах при оплате товаров может быть признана несправедливой формой конкурентной борьбы. Маркетплейсы, в свою очередь, считают, что запрет скидок приведет к повышению цен и негативно скажется на потребителях, а также утверждают, что банки пытаются нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. Сам скандал с банками и маркетплейсами разразился еще в начале осени, передает телеканал «Царьград».

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше