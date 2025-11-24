ЦБ выбрал сторону в споре банков и маркетплейсов о скидках

Эльвира Набиуллина предложила ограничить возможность маркетплейсам предоставлять персональные скидки.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением ограничить деятельность маркетплейсов на финансовом рынке. По ее мнению, необходимо ограничить возможность ретейлерам делать персональные скидки. Об этом сообщают журналисты.
«Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Она также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка», — следует из письма главы Центробанка, направленного Решетникову. Оно имеется в распоряжении «Коммерсанта».
В свою очередь представители онлайн-площадок считают, что таким образом банки пытаются уничтожить конкуренцию на рынке. В то же время Банк России видит в действиях маркетплейсов угрозу для честной конкуренции и стабильности финансового рынка.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина уже высказывала мнение о том, что система скидок на маркетплейсах при оплате товаров может быть признана несправедливой формой конкурентной борьбы. Маркетплейсы, в свою очередь, считают, что запрет скидок приведет к повышению цен и негативно скажется на потребителях, а также утверждают, что банки пытаются нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. Сам скандал с банками и маркетплейсами разразился еще в начале осени, передает телеканал «Царьград».