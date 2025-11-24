ЦБ выбрал сторону в споре банков и маркетплейсов о скидках

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина уже высказывала мнение о том, что система скидок на маркетплейсах при оплате товаров может быть признана несправедливой формой конкурентной борьбы. Маркетплейсы, в свою очередь, считают, что запрет скидок приведет к повышению цен и негативно скажется на потребителях, а также утверждают, что банки пытаются нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. Сам скандал с банками и маркетплейсами разразился еще в начале осени, передает телеканал «Царьград».