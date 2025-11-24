У нотариусов появилась обязанность сообщать наследникам о долгах умершего

«Теперь нотариус в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела направляет запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя и в течение еще трех дней должен получить ответ. Если ЦККИ сообщает об отсутствии кредитной истории, нотариус тоже в трехдневный срок извещает об этом всех подавших заявления о вступлении в наследство. Если кредитная история есть, ЦККИ указывает конкретное бюро кредитных историй (БКИ), где она хранится. В течение трех рабочих дней нотариус обязан запросить кредитный отчет об этом в БКИ, и такой же срок дается на ответ бюро. После получения данных из БКИ нотариус в течение трех дней извещает о них потенциальных наследников», — рассказывается в публикации информагентства.