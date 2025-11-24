У нотариусов появилась обязанность сообщать наследникам о долгах умершего

С сегодняшнего дня, 24 ноября, у нотариусов в России появилась обязанность сообщать наследникам о долгах умершего человека, которые им нужно будет погасить после вступления в наследство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).
«Такое требование призвано помочь потенциальным получателям наследства принять взвешенное и обдуманное решение: вступать в наследство или отказаться от него», — пояснили информагентству в нотариальной палате.
Раньше нотариусам нужно было направлять запрос о долгах умершего человека в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) только по просьбе потенциального наследника. Также у них была возможность получить сведения о кредитах из банков, направляя запросы о счетах и вкладах умершего в ходе розыска наследственного имущества.
«Теперь нотариус в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела направляет запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя и в течение еще трех дней должен получить ответ. Если ЦККИ сообщает об отсутствии кредитной истории, нотариус тоже в трехдневный срок извещает об этом всех подавших заявления о вступлении в наследство. Если кредитная история есть, ЦККИ указывает конкретное бюро кредитных историй (БКИ), где она хранится. В течение трех рабочих дней нотариус обязан запросить кредитный отчет об этом в БКИ, и такой же срок дается на ответ бюро. После получения данных из БКИ нотариус в течение трех дней извещает о них потенциальных наследников», — рассказывается в публикации информагентства.
Ранее нотариус Ольга Фрик отмечала, что наследникам передаются не только деньги, квартиры и машины умершего человека, но и его финансовые обязательства, размер которых ограничивается стоимостью полученного имущества.