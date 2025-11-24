Стало известно о резком росте наличных денег в обращении в России

С июля по сентябрь 2025 года объём наличных средств в обращении увеличился на 659 млрд рублей. Такие данные приводит Центробанк. Рост почти в пять раз превосходит показатели прошлого года и стал одним из самых заметных за последние годы.
По информации регулятора, увеличение связано с участившимися сбоями мобильного интернета, из-за которых граждане стали чаще снимать деньги «про запас». Летом наличные традиционно уходят из банков в период отпусков, однако этой осенью они не вернулись на счета, что усилило общий оборот. При этом кредитные организации не фиксируют всплеска снятий: наличные просто активнее проходят через торговлю и инкассацию, многократно меняя владельцев.
Эксперты отмечают, что рост популярности наличных может объясняться и усилением банковского контроля. С 1 сентября были ужесточены требования к проверке переводов между физлицами и снятию средств, а с июля налоговая служба получила право точечно проверять банковские карты при сомнительных операциях. Часть граждан могла заранее перейти на расчёты наличными, чтобы снизить риск блокировок и задержек.
Также свою роль сыграли регулярные отключения мобильного интернета в ряде регионов. Власти объясняли их мерами безопасности. Многие восприняли это как сигнал держать при себе резервный запас денежных средств.
Несмотря на рост оборота наличных, доля безналичных платежей остаётся высокой — около 87%. Специалисты подчёркивают, что это один из ведущих показателей среди крупных экономик. Безналичные способы оплаты сохраняют удобство и стимулируются банковскими бонусами, цифровыми сервисами и возможностями системы быстрых платежей.
В то же время отток средств из банков в первой половине года достиг примерно 200 млрд рублей. Снижение ключевой ставки сделало вклады менее привлекательными, но аналитики считают, что после стабилизации связи наличные постепенно вернутся в систему: хранение денег в банке остаётся выгодным и обеспечивает доходность.
По оценкам специалистов, в четвёртом квартале объём наличных может вырасти ещё на 300−400 млрд рублей — традиционный сезонный рост перед новогодними праздниками. После пиковых декабрьских трат население и бизнес, как ожидается, вернутся к прежней модели расчётов.
