Стало известно о резком росте наличных денег в обращении в России

По информации регулятора, увеличение связано с участившимися сбоями мобильного интернета, из-за которых граждане стали чаще снимать деньги «про запас». Летом наличные традиционно уходят из банков в период отпусков, однако этой осенью они не вернулись на счета, что усилило общий оборот. При этом кредитные организации не фиксируют всплеска снятий: наличные просто активнее проходят через торговлю и инкассацию, многократно меняя владельцев.