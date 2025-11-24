Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, грозит ли штраф за выбрасывание просроченных лекарств

Юрист Султанов объяснил правила утилизации просроченных лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Порядок утилизации просроченных лекарственных препаратов в России регулируется по-разному для граждан и для организаций. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT.

«Для физических лиц прямого запрета на выбрасывание медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет, административная ответственность за это не предусмотрена», — рассказал Султанов.

При этом он отметил, такие действия считаются нежелательными, так как действующие вещества в препаратах могут сохранять активность. А это создает экологические и санитарные риски.

Рекомендуется обезвреживать лекарства перед выбросом, а именно измельчать, смешивать с непищевыми отходами и плотно упаковывать. Также по возможности эксперты предлагают сдавать их в специализированные пункты приема.

Однако медицинские и фармацевтические организации обязаны изымать просроченные препараты из обращения и передавать их на лицензированные предприятия для уничтожения. В противном случае это может привести к серьезным штрафам или проблемам с лицензированием.

Ранее KP.RU писал, какие простые продукты сохранят здоровье зубов и улучшат общее состояние организма.