Россиянам объяснили, грозит ли штраф за выбрасывание просроченных лекарств

Порядок утилизации просроченных лекарственных препаратов в России регулируется по-разному для граждан и для организаций. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT.
«Для физических лиц прямого запрета на выбрасывание медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет, административная ответственность за это не предусмотрена», — рассказал Султанов.
При этом он отметил, такие действия считаются нежелательными, так как действующие вещества в препаратах могут сохранять активность. А это создает экологические и санитарные риски.
Рекомендуется обезвреживать лекарства перед выбросом, а именно измельчать, смешивать с непищевыми отходами и плотно упаковывать. Также по возможности эксперты предлагают сдавать их в специализированные пункты приема.
Однако медицинские и фармацевтические организации обязаны изымать просроченные препараты из обращения и передавать их на лицензированные предприятия для уничтожения. В противном случае это может привести к серьезным штрафам или проблемам с лицензированием.
